Разработан SMS-пропуск для выхода на улицу в период самоизоляции

Правительство Татарстана утвердило регламент получения спецпропусков (уникальных кодов) посредством СМС.

По этому пропуску во время режима самоизоляции можно будет поехать на дачу, в суд, банк или доставить лекарства больным родственникам, передает РИА Новости.

При этом для обращения за экстренной медпомощью, похода в ближайший магазин за продуктами, выгула домашних животных и выноса мусора получение разрешения не требуется.

Для получения пропуска необходимо направить СМС-сообщение со своими данными на короткий номер 2590, затем указать цели предполагаемого передвижения. С полученным в ответном сообщении уникальным кодом регистрации можно будет передвигаться во время режима самоизоляции, пояснила руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.

Передвижение считается разрешенным, если гражданин получил ответное СМС с уникальным кодом разрешения, там указывается период его действия.

СМС-пропуск выглядит примерно так: