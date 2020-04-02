Путин ужесточил ответственность за нарушения режима ЧС, повышенной готовности и карантина

Владмир Путин подписал федеральный закон от 01.04.2020 № 99-ФЗ, ужесточающий административную ответственность за нарушения режима ЧС, повышенной готовности и карантина.
Вот такие административные штрафы внесли в КоАП:
За несоблюдение правил в период режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания, а так же карантина могут оштрафовать на сумму:
- граждан — от 15 до 40 тыс. рублей;
- должностных лиц — от 50 до 150 тыс.рублей,
- ИП — от 50 до 150 тыс. рублей или приостановка деятельности до 90 суток;
- организации — от 200 до 500 тыс. рублей или приостановка деятельности до 90 суток.
- граждан — от 150 до 300 тыс. рублей;
- должностных лиц — от 300 до 500 тыс.рублей или дисквалификация до 1 года до 3-х лет;
- ИП — от 500 тыс. до 1 млн рублей или приостановка деятельности до 90 суток;
- организации — от 500 тыс. до 1 млн рублей или приостановка деятельности до 90 суток.
- с граждан — от 1 до 30 тыс. рублей;
- с должностных лиц — от 10 до 50 тыс.рублей;
- с ИП — от 10 до 50 тыс.рублей;
- организации — от 100 до 300 тыс.рублей.
Сейчас во многих регионах введен режим повышенной готовности, будьте внимательны. А в некоторых уже ввели карантин.