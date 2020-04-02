Путин ужесточил ответственность за нарушения режима ЧС, повышенной готовности и карантина

Владмир Путин подписал федеральный закон от 01.04.2020 № 99-ФЗ, ужесточающий административную ответственность за нарушения режима ЧС, повышенной готовности и карантина.

Вот такие административные штрафы внесли в КоАП:

За несоблюдение правил в период режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания, а так же карантина могут оштрафовать на сумму:

граждан — от 15 до 40 тыс. рублей;

должностных лиц — от 50 до 150 тыс.рублей,

ИП — от 50 до 150 тыс. рублей или приостановка деятельности до 90 суток;

организации — от 200 до 500 тыс. рублей или приостановка деятельности до 90 суток.

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Если нарушения повлекли вред здоровью или смерть (при отсутствии состава для УК), то штраф составит для:

граждан — от 150 до 300 тыс. рублей;

должностных лиц — от 300 до 500 тыс.рублей или дисквалификация до 1 года до 3-х лет;

ИП — от 500 тыс. до 1 млн рублей или приостановка деятельности до 90 суток;

организации — от 500 тыс. до 1 млн рублей или приостановка деятельности до 90 суток.

Отдельно прописали ответственность за несоблюдение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации. Штраф будут взимать в размере:

с граждан — от 1 до 30 тыс. рублей;

с должностных лиц — от 10 до 50 тыс.рублей;

с ИП — от 10 до 50 тыс.рублей;

организации — от 100 до 300 тыс.рублей.

Сейчас во многих регионах введен режим повышенной готовности, будьте внимательны. А в некоторых уже ввели карантин.