Клерк.Ру

771 новый случай заражения в России. Всего 3548 заразившихся

Как сообщает телеграм канал «Раньше всех. Ну почти», в России зафиксирован 771 новый случай заражения коронавирусом.

Новые случаи зафиксированы в 29 регионах.

  • Москва – 595
  • Московская область – 43
  • Санкт–Петербург – 22
  • Нижегородская область – 13
  • Ленинградская область – 11
  • Республика Дагестан – 10
  • Калининградская область – 7
  • Пермский край – 7
  • Ставропольский край – 5
  • Оренбургская область – 5
  • Свердловская область – 5
  • Республика Бурятия – 5
  • Красноярский край – 5
  • Липецкая область – 4
  • Мурманская область – 4
  • Ростовская область – 4
  • Иркутская область – 4
  • Вологодская область – 3
  • Калужская область – 2
  • Республика Коми – 2
  • Республика Северная Осетия – 2
  • Республика Башкортостан – 2
  • Республика Марий Эл – 2
  • Самарская область – 2
  • Ямало–Ненецкий АО – 2
  • Омская область – 2
  • елгородская область – 1
  • Республика Адыгея – 1
  • Алтайский край – 1

Всего заболевших 3548, умерших 30, 235 выздоровели.

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