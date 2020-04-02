771 новый случай заражения в России. Всего 3548 заразившихся

я думаю это больше похоже на фейк. Я хотел бы увидеть хоть одно свидетельство о смерти, и там буд...
Сегодня не законны, завтра законны. Вон, как быстро принимают что попало практически....
я не юрист, по этому и интересно мнение юристов. Мне кажется, что вся эта "самоизоляция" - это пр...
Никто не хочет брать на себя ответственность. Поэтому и карантина нет. Очень неудобно, налоги пла...
Вот, Вам новости:https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/
А вообще есть в РФ хоть один умерший именно от коронавируса, а не от рака или сбитого машиной? ...
я лично оцениваю пока такие новости от МЧС из Италии как глупый фейк с целью хоть как то оправдат...
Нет, и вряд ли будет. Это разговор шел о терминах
Разве уже есть Постановление кабмина, или Правительства, о введении ЧС? На каком основании сейчас...
Выплата будет производиться за счет федерального бюджета, на каждого ребенка в воз...
Доброго времени суток.Вероятнее всего режим самоизоляции и пропускной режим продлят и не на недел...
Не, ну Гиммлер то не по фото определял, а по костям. Кости не соврут )...
Мы тоже долго оформляли, и мой доход ИП не подошел. Но уложились в меньше месяца вместе с согласо...
Это хорошо, все болезни , говорят, от нервов.
Нигде нельзя прочитать, потому что нигде про них не написано. В законе указано, что выплаты более...
АО пролетают, хоть по критериям попадают в малые
Да, там не только национальностей не знает, там много чего ему не известно. Я в очках русская на ...
У Генриха Гиммлера лучше получалось....он точнее "определял" и без компьютера........
Добро пожаловать в гостеприимную Швецию
Не переживайте так. Это приложение одну и ту же фотографию может рассчитать по-разному.Вот, напри...
Подскажите, где можно прочесть про ставки(0,5 и 0,25) для сотрудников? им точно по 30% начислять?...
В этом приложении всего 100 этнических групп, при этом некоторые очень размытые, например америка...
Ой, вот самые потерпевшие в стране, это нотариусы ;)Нет ни нотариусов, ни адвокатов в реестре и б...
Есть в этом "приложении" что-то от нацистского циркуля, или что там у них было? Забавно, пока по ...
Вы при этом себя лично и свою семью в расчетные статистические потери включаете?)))Мы на КШИ (ком...
Микропредеприятие есть разновидность малого. Откуда вообще такие сомнения берутся? )...
Мы относимся к микропредприятие , на нас распространяется? В реестре есть как микропредприятие...
Ну теперь то кто поймет чем проболели. Какая-то ОРВИ, очевидно. Только какая? ))...
Я помню Вашу речь про инфернальность. Вот, она очень подходит, что бы отличить войну от ЧС. )...
первый симптом короны - именно сильная боль в горле....Кстати, Ксения Анатольевна призналась, что...
Сейчас лучше новости вообще не читать, здоровее будем.
А смысл этих словесных мастурбаций?Что Вам и мне это добавит?Медицину шокирует, раздражает и т.д....
Мы так болели в начале февраля (у меня даже голос пропадал на 2 дня), только некоторые с очень вы...
Потому что слово "враг" это подразумевает. Это такой мыслящий противник. ))...
А почему не 31 декабря????