Сбербанк подключился к Системе быстрых платежей

Сбербанк 31 марта подключился к Системе быстрых платежей ЦБ и успешно осуществил пилотные переводы.
«В конце марта Сбербанк подключился к СБП. Со вчерашнего дня функционал проходит пилотирование на ограниченном количестве клиентов — 31 марта был совершен первый успешный перевод. После того как мы убедимся, что сервис работает стабильно, переводы через СБП начнут постепенно появляться в «Сбербанк Онлайн», — рассказали ТАСС в пресс-службе банка.
Сейчас в СБП более 40 участников, в том числе 10 системно значимых банков.
Сбербанк до последнего времени оставался единственным системно значимым банком, который не подключился к СБП в установленный ЦБ срок — до 1 октября 2019 года.