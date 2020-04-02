Сотрудников «Калуги Астрал» заставляют без доплаты работать по техподдержке 1С. Они недовольны

Как известно, текущая неделя объявлена нерабочей. Но не для всех. Есть ряд исключений и это вызывает у граждан вопросы, которые они адресуют в Роструд.

Сейчас на портале «Онлайнинспекция,рф» очень много вопросов от работников, которых заставляют работать вопреки Указу Путина.

Один из таких вопросов поступил от работника компании «Калуга Астрал».

Там вывели на работу сотрудников технической поддержки 1С-отчетности, пообещав им дополнительную оплату.

Однако сотрудники сомневаются, что работодатель действует правильно, заставляя их работать.

Компания ссылается на Дополнение к Рекомендациям работникам и работодателям в связи с Указом Президента от 25.03.2020 № 206.

Там сказано, что к непрерывно действующим организациям также относятся организации, осуществляющие деятельность в сфере информационных технологий и связи, включая почтовую связь, организации в сфере дорожного хозяйства, в том числе осуществляющие деятельность по строительству, эксплуатации дорог, мостов и тоннелей.

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Руководствуясь этой нормой, работодатель утверждает, что сотрудники обязаны работать, причем без доплаты.

Между тем основной ОКВЭД фирмы – 62.0 «Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги», отмечается в обращении в Роструд.

Сотрудники интересуется, как они должны работать, должны ли работать вообще, и положена ли доплата в случае выхода на работу.

Отметим, что Роструд по этой теме сейчас всем дает практически один и тот же ответ общего плана – работать в эту неделю должны только те, кто включен в список исключений.

А подходит ли данная компания под эти исключения – это уже другой вопрос. Разъяснения на этот счет рекомендуется получать у Минпромторга.

Если работодатель относится к организациям, в которых невозможна приостановка деятельности по производственно-техническим условиям, дни с 30 марта по 3 апреля 2020 нерабочими днями для работников не являются. Оплата производится в обычном размере. То есть никаких доплат сотрудникам не положено.