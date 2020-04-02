В Москве готовят новые отсрочки и льготы для бизнеса

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил расширенный список отсрочек и освобождений по налогам и плате за аренду для отдельных видов бизнеса, пострадавших от введения ограничительных мер из-за распространения коронавируса, пишет РИА Новости.

«Президиум правительства Москвы принял постановление, расширяющее перечень рассрочек по уплате налогов и освобождению от уплаты арендной платы для отдельных видов бизнеса, наиболее пострадавших вследствие снижения деловой активности и введения ограничительных мер из-за распространения новой коронавирусной инфекции», — говорится в материалах к заседанию президиума правительства Москвы.

Отмечается, что меры поддержки включают: продление до 31 декабря 2020 года срока уплаты авансовых платежей за I квартал 2020 года по налогу на имущество организаций и земельному налогу для налогоплательщиков-организаций, действующих в сфере торговли, общественного питания, туризма, культуры, спорта, досуга, гостиничного бизнеса и бытовых услуг населению. А также продление срока уплаты торгового сбора за I квартал 2020 года до 31 декабря 2020 года.

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Также меры предполагают освобождение от арендной платы организаций и ИП, осуществляющих деятельность в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной, просветительской и образовательной деятельности, досуга, туризма, предоставления гостиничных услуг, услуг общественного питания, торговли и бытовых услуг, арендующих земельные участки и объекты нежилого фонда, находящиеся в собственности города Москвы, в случае, если деятельность этих организаций была приостановлена в рамках режима повышенной готовности.

Освобождение будет действовать с первого числа месяца приостановления деятельности до последнего календарного дня месяца, в котором завершилось приостановление деятельности, но не ранее 1 июля 2020 года.

Кроме того, отмечается, что собственники зданий и помещений, используемых для размещения торговых объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания, получат средства государственной поддержки в объеме уплаченной суммы налога на имущество организаций, земельного налога, арендной платы за землю при условии снижения арендных ставок для арендаторов, деятельность которых была приостановлена в рамках режима повышенной готовности.