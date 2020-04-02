Клерк.Ру

В Москве до 15 июня запрещено ставить веранды летних кафе. Монтаж разрешен с 1 июня

Правительство Москвы выпустило постановление от 31 марта 2020 года №280-ПП. 

Согласно документу, во время действия в городе режима повышенной готовности начало размещения сезонных объектов общепита откладывается на 15 июня. Работы по монтажу веранд разрешено начинать только после 1 июня.

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