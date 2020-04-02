В Москве до 15 июня запрещено ставить веранды летних кафе. Монтаж разрешен с 1 июня

да чего этим упырям будет, пусть работают
Глупый вопрос, покупая лотерею все хотят выиграть, но заранее смиряются с проигрышем.......
Как Колхозия издевается над Нефтянией - https://www.rbc.ru/economics/02/04/2020/5e859cf09a7947d1d...
Меня самого несколько лет назад увезли на скорой ночью в больницу. Грипп, ОРВИ и прочее всегда пе...
На РБК: Кремль готовит новое обращение Путина. Планироуемое время выхода в эфир - после 16....
Не все. Есть определённые болезни от удовольствия. :)
Ведь специально написали ответы на самые распространенные вопросы. Вы до конца прочитали статью? ...
Добрый день. А если работник на 0,5 ставки - 6500 руб? Можно ли применять новые ставки?...
Ого 10 тыщ просмотров, Хорошо текст почитали
"Хитросделанные" потому что, вот на этом основании. Ковид - повод подходящий....
хз. По этому и возник вопрос на каком основании "самоизоляцией" убивается экономика и кто оплатит...
потому что у вас мозгов наверное не хватает для этого.
ДШК в бункере (КП ЗРП он же ЗКП ЗРБр), на -1,5 этаже стояли почему-то. Эдакую дуру наверх переть ...
По 1 каналу сейчас двое ведущих "дрючат" чиновников Москвы за необоснованность самоизоляций - вкл...
Будет написан ковид.В связи с особыми правилами захоронения....
В этом мире, Димитрий, право имеют только командиры стратегических подводных ракетоносцев с первы...
Вопрос про голову снимаю. Потому что увидела, как вы каждый свой пост сами же и лайкаете ))...
Паша, привет. С оклерчением тебя. :о) Отлично получилось! Круто пишешь. ...
Вы не в теме. Сейчас, чтобы заняться похоронами свидетельства о смерти мало. Теперь требуется мед...
А применение этих подачек обязательно? Спокойнее будет считать как было, чем пролететь с недоплат...
Не будет. Будет написана пневмония.
ввели: Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31 марта 2020...
Сванидзе или личное мнение Путина считается официальным источником данных? ...
Сванидзе полчаса назад по Россия 24 против Сталина пёр по 30 млн невинных жертв. наверное евреев ...
я не знаю, и прошу меня об этом проинформировать - имею право согласно закону 68-ФЗ, на основании...
За счет ФНБ! Его ж вроде уже не тратят на пенсионеров?
Почему пролетают? Если АО малые, они будут в реестре
Не значит. Официальные данные считаются достоверными, пока не опровергнуты, опять же официально....
Еще никто ничего не знает. Закон только вчера опубликовали. Вы слишком многого хотите от работник...
ну так значит это враньё всё. Там нет личных данных, и государство вполне может выдать часть свид...
ЧС не введут. Что тут не понятного? Все делается для того что бы не вводить. Ну, незаконное превы...
Простите, у вас с головой все хорошо? Или вы не знаете, почему при заражении коронавирусом умираю...
Вот когда введут ЧС - тогда и пусть начнут говорить о "самоизоляциях" и штрафах. А пока вроде это...
Ну, попросите у родственников умерших. У меня, например, есть только свидетельства о смерти моих ...
Баллада хороша.."Первый комплекс - ДШК, ...Помню, с группой пьяных лицЯ стрелял по стае птиц" -...
я думаю это больше похоже на фейк. Я хотел бы увидеть хоть одно свидетельство о смерти, и там буд...