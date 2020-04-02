Клерк.Ру

Тинькофф Бизнес приглашает на вебинар «Как бизнесу выжить в кризис»

Вебинар будет полезен не только предпринимателям и малому бизнесу, которые сейчас ищут пути сокращения издержек и способы выйти в онлайн, а также среднему бизнесу, которому интересен свежий взгляд на ситуацию.

Авторы вебинара опросили множество экспертов из маркетинга, HR, юристов и других предпринимателей и готовы ответить на вопросы:

  • какие расходы можно сократить без угрозы для бизнеса
  • как принимать решения в своем бизнесе, опираясь на цифры, а не на интуицию и разговоры в соцсетях
  • как договориться об отсрочке по аренде
  • каких сотрудников можно уволить и как это оформить
  • что сказать сотрудникам, если придется снизить зарплату
  • можно ли переквалифицировать официантов в курьеров и попросить их работать в нерабочую неделю
  • как перевести бизнес в онлайн из офлайна, и не потерять контроль над сотрудниками и задачами

На вебинаре можно будет получить готовые шаблоны от юристов, инструкции, как собрать сайт за полчаса, узнать, как просчитать разные варианты развития бизнеса и сокращения расходов и т.д.

Зарегистрироваться на вебинар можно по ссылке ndnig.tb.ru

Покажем, как просчитать несколько вариантов развития событий, сократить расходы на бизнес и понять, какой путь для вас наиболее выгодный.

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