Как изменились обложки журналов из-за коронавируса

Приведем небольшую подборку известных в мире журналов, которые так или иначе посвятили свои обложки коронавирусу.

Изображения и часть описания взяты отсюда.

Вот что сделал португальский Vogue:

«Изображение не просто стоит тысячи слов. Это также исторический документ», – написали в редакции, отметив, что в будущем образ человека в маске станет узнаваемым символом, означающим вынужденное ограничение свобод

Немецкий Der Spiegel, американский Time, итальянский Internazionale тоже показали «коронавирусные» обложки:

The Economist опубликовал рисунок земли с табличкой «Закрыто». «Планета Земля закрывается из-за COVID-19», — комментируют обложку в редакции.

А вот такая обложка у New Yorker, который заказал иллюстрацию с женщиной-медиком, которая скучает по родным и желает спокойной ночи семье по видеосвязи, ведь она не может бросить пациентов переполненной больницы:

Вот так мировая проблема находит отражение в известных изданиях.

А вообще, сейчас большинство новостей о коронавирусе. Признаться, они уже достали. Но знать о ситуации тоже нужно, подобного при большинстве живущих просто не было. И не факт, что такое не повторится в будущем.