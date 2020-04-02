Людей могут освободить от пеней за просрочку платежей по коммуналке

Совет Федерации предложит правительству в сложившейся ситуации по коронавирусу освободить граждан от пеней за неуплату или неполную оплату услуг ЖКХ или взносов на капремонт.

Об этом заявил первый виде-спикер СФ Андрей Турчак. Соответствующие проекты уже разработаны.

Предусматривается, что управляющие компании не будут начислять пени за неоплату или неполную оплату услуг ЖКХ, взносов на капремонт и вывоз твердых бытовых отходов, перелает РИА Новости.

«Полностью поддерживаю, направим в правительство», — заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.