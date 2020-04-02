5000 штрафа для нарушителей карантина и арест автомобиля. В Москве новые меры

Телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти» сообщает о новых мерах, которые были введены в Москве для борьбы с нарушителями карантина.

Закон города Москвы №6 от 1 апреля 2020 года предписывает:

штрафовать за работу предприятий, которые продолжили работать несмотря на запрет (ресторагы, сауны, фитнес-центры и пр.).

Штрафы для должностных лиц от 30 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц от 200 до 300 тысяч рублей. Повторное нарушение для ДЛ от 40 до 50 тысяч рублей, для ЮЛ от 300 до 500 тысяч рублей.

нарушение условий самоизоляции, если нет состава правонарушения по КоАП РФ и преступления по УК РФ, то штраф для граждан 4000 рублей.

А вот повторное нарушение условий самоизоляции – штраф 5000 рублей.

Если нарушение условий самоизоляции происходит с использованием автомобиля – автомобиль задерживается и помещается на штрафстоянку.

Закон вступил в силу с 1 апреля.