Медицинские маски разрешат производить без лицензии

Власти приняли решение о необязательности получения лицензии для производства медицинских масок, достаточно будет просто направить запрос, сообщила в четверг спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«Уже намечено до конца недели принять ряд решений, по маскам уже принято решение: не нужно получать лицензию, а просто направить запрос, получаете разрешение на производство масок», — цитирует Матвиенко ТАСС.
Она поручила сенаторам в связи с этим решением обсудить с губернаторами возможности производства в регионах медицинских масок разными структурами и организациями.