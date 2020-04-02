Медицинские маски разрешат производить без лицензии

VikaV2193 Они боятся, что людей будет нечем кормить и люди их сожгут или сожрут.... Губернаторы двух регионов ушли в отставку

hub Написал в другой новости, так как этой еще не было на сайте...Кстати, кто что думает о том что уж... Губернаторы двух регионов ушли в отставку

hub Кстати, кто что думает о том что уже 2 губернатора попросили отставку по собственному желанию??? ... Продление режима нерабочих дней до 30 апреля с сохранением заработной платы

VikaV2193 Это, кстати, любопытный факт. У меня бывшая свекровь из Брянской области, что такое говорила про ... #мыхотимжить. Налоговики в соцсетях просят отпустить их на карантин

Stratostar счет не разблокировать. На письма не реагируют. По телефону говорят, что у них нерабочие дни, сот... #мыхотимжить. Налоговики в соцсетях просят отпустить их на карантин

viagraruss Да уж, не с нашим счастьемОсвободить от страховых взносов на период пандемии - жаба их задушила.К... Стало известно, какие отсрочки по налогам дадут малому бизнесу

VikaV2193 Не, я из тех кто точно знает, что само по себе ничего не делается. А , это к тому сказано, что от... #мыхотимжить. Налоговики в соцсетях просят отпустить их на карантин

hub Президент РФ В.В. Путин продлил режим нерабочих оплачиваемых дней до 30.04.2020г. Решение видимо ... Продление режима нерабочих дней до 30 апреля с сохранением заработной платы

Anna Pavlova1 почему кроме НДС? У нас же в не рабочие дни налоговая отчетность не сдается, без уточнения, какая... Продление режима нерабочих дней до 30 апреля с сохранением заработной платы

hub Президент РФ В.В. Путин продлил режим нерабочей оплачиваемой недели до 30.04.2020г. Решение видим... Роспотребнадзор призывает продлить выходные еще на неделю

VikaV2193 Что совсем все, до нитки, отбирать собираетесь у плательщиков, что б бюджет наполнять? Вроде у на... #мыхотимжить. Налоговики в соцсетях просят отпустить их на карантин