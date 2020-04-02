Сегодня Путин снова обратился к нации. Кратко в тезисах передаем самое основное.
Сказал спасибо всем врачам и медицинским работникам. Также поблагодарил всех граждан, кто исполняют предписания властей.
Пока в целом удается оградить от угрозы людей старших поколений, в школах ВУЗах, учебных заведениях.
Продление режима нерабочих дней до 30 апреля с сохранением заработной платы.
Страна очень большая, разная плотность населения, разная ситуация в разных муниципалитетах.
А есть регионы, которых, к сожалению, все меньше и меньше, нет заболеваний вообще.
Где-то остаются жесткие меры, а где-то точечные. Главам субъектов будут даны дополнительные полномочия.
Главы субъектов сами должны решить что у себя делать.
Органы власти, непрерывные производства, магазины, аптеки, здравоохранение все должно работать.
Если обстановка позволит, скорректируем количество нерабочих дней в стране.
В итоге Путин порекомендовал впредь прислушиваться к рекомендациям властей и специалистов.