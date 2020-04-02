Губернаторы двух регионов ушли в отставку

За сегодня минус два губернатора.

Глава Архангельской области Игорь Орлов сегодня подал заявление об отставке.

«По результатам социологических исследований мне понятно, что необходимо обратиться к Президенту РФ для того, чтобы он принял решение — кто будет готовить Архангельскую область, наш регион к предстоящим выборам губернатора. На основании этого я написал заявление об отставке» — заявил он на брифинге.

Кроме того, сегодня еще один губернатор — глава Республики Коми Сергей Гапликов подал в отставку. Об этом он объявил в видеообращении к жителям республики, опубликованном на его странице во «ВКонтакте».

Свое решение он принял после долгих и серьезных размышлений и оно является единственно верным, отметил Гапликов.