Путин разрешил губернаторам закрывать границы своих регионов из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин подписал Указ о расширении мер борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
В соответствии с документом, опубликованным на сайте Кремля, нерабочие дни в России продляются до 30 апреля, а главы отдельных регионов страны получили дополнительные полномочия.
Исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки в своем регионе, каждый губернатор сможет вводить различные ограничительные меры, пишет РБК.
В частности, губернаторы смогут закрывать границы своих регионов для транспорта из других субъектов России. Подписанный Путиным указ дает им право установить вплоть до 30 апреля «особый порядок передвижения на соответствующей территории лиц и транспортных средств, за исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки».
Кроме того, власти регионов смогут:
- приостанавливать и ограничивать работу любых организаций (независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности), а также индивидуальных предпринимателей;
- вводить на отдельных территориях своего региона меры, направленные на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в том числе в условиях введения режима повышенной готовности, чрезвычайной ситуации.
- аптеки и больницы;
- продовольственные магазины и магазины, торгующие иными товарами первой необходимости;
- банки;
- организации, осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы;
- непрерывно действующие организации и организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайной ситуации.