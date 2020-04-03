Глава Торгово-промышленной палаты предлагает отменить все налоги и ввести компенсации зарплат

Глава Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин предлагает властям отменить все обязательные выплаты и компенсировать часть заработных плат сотрудникам частных компаний для поддержки малых и средних предприятий в связи с продлением нерабочих дней из-за эпидемии коронавируса.

«Продление нерабочих дней будет очень болезненно для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), особенно для микробизнеса. По статистике, в числе субъектов МСП — порядка 94% микропредприятий с численностью сотрудников до 15 человек. У них какой-то финансовой „подушки безопасности“, как правило, нет. Особенно тяжелая ситуация в тех направлениях, деятельность которых ограничена, это спортивная индустрия, выставочная деятельность, сфера общепита» — сказал он ТАСС, комментируя обращение президента РФ Владимира Путина.

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В числе мер, которые в этой ситуации способны поддержать такие предприятия, он назвал временную отмену всех обязательных платежей — налогов, арендной платы. Также он предлагает со стороны государства «компенсировать определенный процент заработной платы сотрудникам компаний, которые официально работают и исправно платят налоги». При этом Катырин уточнил, что «суммы компенсаций могут быть разные, в зависимости от регионов страны», считая необходимым исходить из средней зарплаты в компании.

«Это прямой и действенный шаг, который покажет, что всем нужно быть официальными сотрудниками, в тени не прятаться. Второе: что государство готово в сложную минуту подставить плечо тем, кто честно платил и платит налоги. На мой взгляд, было бы очень правильно это сделать», — добавил Катырин.

Также он считает необходимым «свести к минимуму расходы для бизнеса, который работает и еще не испытывает ограничений, дав ему максимум возможностей». «Я думаю, чтобы потребительский рынок сохранить, нужно повышать социальные выплаты — пособия по безработице, пенсии. Сделать это с тем, чтобы определенный уровень потребления все-таки сохранить. А это даст возможность компаниям, которые продукты питания или другие товары производят, сохранить свое производство для внутреннего потребления», — заключил глава ТПП.