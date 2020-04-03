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Вслед за Коми и Архангельской областью. Губернатор Камчатки подал в отставку

Глава региона занимал пост с 2011 года. Его пребывание на посту было наиболее длительным за все время существования Камчатского края.

«Сегодня я подал заявление об отставке по собственному желанию на имя Президента», – сказал Владимир Илюхин (источник сайт правительства Камчатского края). 

Он занимал должность Губернатора с 2011 года. Это самый длительный срок пребывания на этом посту после объединения Корякского автономного округа и Камчатской области. 

Вчера в отставку подали глава республики Коми и губернатор Архангельской области.

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