Жалобы налоговикам скоро слать по ТКС. ФНС запустила пилотный проект

С 1 мая стартует пилотный проект по приему жалоб от компаний и ИП по ТКС. В пилоте участвуют пять регионов: Москва, Санкт-Петербург, Волгоградская и Нижегородская области, Республика Алтай.

Крупнейшие налогоплательщики могут направить жалобу по ТКС, если они не согласны с актами Межрегиональной инспекции ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 2 и ее подведомственных налоговых органов. Пилотный проект продлится два месяца.

С 1 июля прием и получение жалоб по ТКС наладят для всех субъектов страны.

Формы и форматы, порядок заполнения таких жалоб утверждены приказом ФНС России от 20.12.2019 № ММВ-7-9/645@.