Путин поручил снизить стоимость ипотеки

Президент России Владимир Путин рекомендовал Центробанку провести анализ расходов заемщиков по ипотечным кредитам, а также принять меры по снижению стоимости этих кредитов.
Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
Уточним, речь идет о расходах, которые не входят в процентную ставку кредита.
Кроме того, до 1 мая ЦБ должен представить предложения о мерах по стимулирующему регулированию деятельности банков в целях повышения доступности для граждан ипотечных кредитов.
В тот же срок Правительство должно разработать совместно с Банком России программу действий по развитию жилищного строительства и ипотечного жилищного кредитования.