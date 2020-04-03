Клерк.Ру

Путин поручил снизить стоимость ипотеки

Президент России Владимир Путин рекомендовал Центробанку провести анализ расходов заемщиков по ипотечным кредитам, а также принять меры по снижению стоимости этих кредитов.

Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

Уточним, речь идет о расходах, которые не входят в процентную ставку кредита.

Кроме того, до 1 мая ЦБ должен представить предложения о мерах по стимулирующему регулированию деятельности банков в целях повышения доступности для граждан ипотечных кредитов.

В тот же срок Правительство должно разработать совместно с Банком России программу действий по развитию жилищного строительства и ипотечного жилищного кредитования.

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