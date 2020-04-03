Клерк.Ру

В России 601 новый случай заражения. Вчера было 771

Всего в стране зарегистрировано 4149 заболевших в 78 регионах, при этом число выписанных пациентов увеличилось до 281 человека.

Топ-6 регионов по числу заболевших коронавирусом в РФ:

  • Москва – 2923 случая,
  • Московская область – 211 случаев,
  • Санкт-Петербург – 156 случаев,
  • Республика Коми – 56 случаев,
  • Ленинградская область – 41 случай,
  • Свердловская область – 39 случаев.

Данные взяты с сайта «Стопкоронавирус.рф».

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