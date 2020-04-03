В России 601 новый случай заражения. Вчера было 771

Так и я про то же. А из всех утюгов дружное "отсрочили". И на клерке сплошь и рядом....
Автору респект. Часто вижу как некоторые компании ведут клиентов и продажи в amoCRM, а учет в 1C....
везде есть люди) И не везде они есть)Над.К, я только о том, чтобы объединить наше хочу) ...
я вместе со всеми бумагами , прогами и компьютером изолировалась еще на прошлой неделе. что вашей...
Кстати, об этом письме. А никого не смущает формулировка, что перенос сроков отчетности не относи...
ой да прям уж страх... лярдами то воровать с риском сесть в тюрягу это можно без страха... а тут ...
И особенно бесит, что эти новые отчеты нельзя сдать через Контур, нужно регистрировать личный каб...
Никак. Потому что размер оклада никакой роли не играет. Если у него доход в месяц менее МРОТ, то ...
Мы приняли решение поощрить сотрудников технической поддержки, так как именно они находятся на пе...
Если человек работает у меня на 0,25 ставки, как доказать, что его оклад выше МРОТ?...
Да нет никакого документа еще. Только проекты.
А кто-то тут писал, что не хочет?
Ну да, все статьи на Клерке мои )) А чего по постам шастать, когда они в одной ленте? ...
Да путь хотя-бы налоги я зарплаты за этот период отменят!!! А то это безобразие какое-то. Наше го...
Надк, вы бы лучше вместо того, чтобы по чужим постам шастать, ошибки бы в своих статьях исправили...
Неправда, давно уже на клерке с миллионом вопросов. Советы Над.К всегда очень точные...
Записалась на вебинар , а ссылку не получила?
А вы не судите, да не судимы будете, и о бизнесе не вам и не мне рассказывать, Над.К.Ибо мало для...
Мой розовый мир разделяется: на работодателей и работников, бизнес и контролирующие структуры, вл...
Кто-нибудь знает реквизиты нормативного документа об этой отсрочке? Принятого и опубликованного -...
Вы разобрались с долгами? После того, как вы перестали быть ИП, ваши долги никуда не делись. ИП э...
Пока что ФСС и ПФ всякую ересь в виде новых отчетов шлют.. А про бессмысленные СЗВ-м и СЗВ-ТД ч...
Надо сделать такую фигню, как в фильме "Вспомнить все" со Шварцнегером. Вот, получится путешестви...
Свадебное путешествие накрылось, вот и грустят...
Чего то свадьба не очень веселая. Даже в онлайн игре лучше получилось. ))...
В налоговую можно попробовать через сайт налог.ру Подача документов на государственную регистрац...
Если вы ИП, то у вас не работодатель, а заказчик. Во вторых если вы ИП вы должны прописать в дого...
Сначала попробуйте сходить в администрацию, ТПП - спросить поддержки, если нет, то при увольнении...
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Нужно периодически менять фильтр салона. Но где их взять в таких количествах?И кондиционер/климат...
Вам прежде всего надо сняться с ЕНВД. Чтобы не платить налог. По быстрому уволить работников, сда...
Всяко лучше, чем "коктейль беспамятства", пустота, интубация...Тоже за государственный счет, но к...
"...- Да вроде уже обзаботились о населении, - пробубнил Мишустин – чего лишний раз встречаться…-...
Ну а чё? Выход ведь. Жить месяц как-то надо :) Вот и зарплата не понадобится...
Это письмо было до продления нерабочих дней на месяц. Что-то должны поменять...