Часть данных о ФСБ уберут из интернета

Сведения о структуре Федеральной службы безопасности могут быть удалены из перечня информации о деятельности ФСБ, размещаемой в интернете.
Изменения планируют внести в Указ Президента РФ от 10 августа 2011 г. № 1075 «Об утверждении перечня информации о деятельности Федеральной службы безопасности Российской Федерации, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"».
Соответствующиуй проект Указа Президента размещен на портале общественного обсуждения.Исключить предлагается следующее:
- о структуре органов безопасности;
- сведения о средствах массовой информации, учрежденных ФСБ России;
- сведения о финансировании средств массовой информации, учрежденных ФСБ России;
- акты (приказы, распоряжения и другие акты) ФСБ России, сведение о внесении в них изменений;
- проекты федеральных законов, указов Президента Российской Федерации и постановлений Правительства Российской Федерации, разрабатываемые ФСБ России;
- сведения о признании судом недействующими нормативных правовых актов ФСБ России;
- информация о международной деятельности ФСБ России; официальные тексты международных договоров Российской Федерации по вопросам, входящим в компетенцию ФСБ России;
- информация о визитах и поездках руководителей, официальных делегаций ФСБ России, об официальных мероприятиях (заседаниях, встречах, брифингах, семинарах, круглых столах и иных мероприятиях), проводимых ФСБ России, в том числе информация об их итогах;
- информация о размещении ФСБ России и ее территориальными органами заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд;
- порядок и результаты деятельности комиссии ФСБ России по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих органов федеральной службы безопасности и урегулированию конфликта интересов, включая порядок подачи заявлений для рассмотрения комиссией.