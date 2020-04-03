Новые поручения Путина после совещания с Правительством

Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания с членами Правительства. Бесплатный рунет, снижение ипотеки, жилищное строительство.
По жилищному строительству
- Правительству и ЦБ разработать развитие жилищного строительства и ипотечного кредитования.
- Проработать вопрос устойчивого развития территорий при реорганизации производственных зон.
- Разработать краткосрочные программы для обучения строителей и их дальнейшее повышение квалификации.
- Предоставить предложения о повышении инвестиционной привлекательности строительства жилья.
- Обеспечить сокращение сроков предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства.
- Предоставить предложения по сокращению до одного месяца срока внесения изменений в документы территориального планирования в целях размещения объектов федерального, регионального и местного значения; упрощению процедуры согласования документов территориального планирования.
- Представить предложения по упрощению процедуры государственной регистрации прав на объекты недвижимого имущества.
- Cовместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации проанализировать эффективность использования земельных участков, в том числе находящихся в федеральной собственности, для определения возможности вовлечения их в оборот в целях жилищного строительства.
По ипотеке срок до 1 мая, по остальным до 1 сентября 2020 года.
По ипотечным кредитам
Рекомендовано ЦБ до 1 мая:
- проанализировать совместно с акционерным обществом «ДОМ.РФ» расходы заемщиков по ипотечным жилищным кредитам, которые не входят в процентную ставку кредита, и принять меры по снижению полной стоимости таких кредитов;
- представить предложения о мерах по стимулирующему регулированию деятельности кредитных и иных финансовых организаций в целях повышения доступности для граждан ипотечных жилищных кредитов.
Иными словами, распорядился снизить ипотеку. С учетом, что как раз сейчас ставки растут.
По интернету
- Обеспечить доступность россиянам сведений о распространении коронавируса.
- Провести разъяснитеотные работы с населением по вопросам профилактики от инфекции с участием волонтеров.
- При участии информационно-телекоммуникационных компаний предоставление гражданам бесплатного доступа к российским интернет-ресурсам, в том числе для получения государственных услуг, дистанционного обучения, дистанционного заказа лекарственных препаратов.
Новые тесты и вакцина
Федеральным научным, медицинским и иным организациям:
- Провести работы по созданию новых тест-систем и вакцин от коронавируса.
Дополнительные выплаты
Выделение из федерального бюджета в 2020 году бюджетных ассигнований на осуществление стимулирующих выплат за работу в особых условиях и дополнительную нагрузку.
медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция (COVID-19), а также медицинским работникам, осуществляющим медицинское наблюдение на дому за состоянием здоровья граждан из групп риска;
сотрудникам Роспотребнадзора и подведомственных организаций, задействованным в обследовании и выявлении граждан, инфицированных новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).
Борьба с инфекцией в регионах
- Обеспечить развертывание дополнительных коек.
- Создать резерв лекарств, медизделий и медоборудования.
- Создание условий для работы персонала медицинских организаций, непосредственно оказывающего медицинскую помощь больным, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция (COVID-19), в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями, а также снабжение этого персонала в полном объеме специальной одеждой и средствами индивидуальной защиты;
- Разработка рекомендаций для организаций всех форм собственности об использовании в отношении работников (в первую очередь граждан, имеющих детей дошкольного и школьного возраста) гибких форм занятости, в том числе дистанционных форм, а также о переводе образовательных организаций на дистанционное обучение на период распространения на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
Преодоление экономических последствий
Правительству Российской Федерации и органам государственной власти субъектов Российской Федерации совместно с Банком России принять меры по преодолению экономических последствий, вызванных распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации, в том числе меры по обеспечению устойчивости системообразующих и градообразующих предприятий и отраслей, устойчивости и сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации, по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, а также по минимизации указанных последствий для граждан Российской Федерации.
Источник сайт Президента.