Новые поручения Путина после совещания с Правительством

Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания с членами Правительства. Бесплатный рунет, снижение ипотеки, жилищное строительство.

По жилищному строительству

Правительству и ЦБ разработать развитие жилищного строительства и ипотечного кредитования.

Проработать вопрос устойчивого развития территорий при реорганизации производственных зон.

Разработать краткосрочные программы для обучения строителей и их дальнейшее повышение квалификации.

Предоставить предложения о повышении инвестиционной привлекательности строительства жилья.

Обеспечить сокращение сроков предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства.

Предоставить предложения по сокращению до одного месяца срока внесения изменений в документы территориального планирования в целях размещения объектов федерального, регионального и местного значения; упрощению процедуры согласования документов территориального планирования.

Представить предложения по упрощению процедуры государственной регистрации прав на объекты недвижимого имущества.

Cовместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации проанализировать эффективность использования земельных участков, в том числе находящихся в федеральной собственности, для определения возможности вовлечения их в оборот в целях жилищного строительства.

По ипотеке срок до 1 мая, по остальным до 1 сентября 2020 года.

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По ипотечным кредитам

Рекомендовано ЦБ до 1 мая:

проанализировать совместно с акционерным обществом «ДОМ.РФ» расходы заемщиков по ипотечным жилищным кредитам, которые не входят в процентную ставку кредита, и принять меры по снижению полной стоимости таких кредитов;

представить предложения о мерах по стимулирующему регулированию деятельности кредитных и иных финансовых организаций в целях повышения доступности для граждан ипотечных жилищных кредитов.

Иными словами, распорядился снизить ипотеку. С учетом, что как раз сейчас ставки растут.

По интернету

Обеспечить доступность россиянам сведений о распространении коронавируса.

Провести разъяснитеотные работы с населением по вопросам профилактики от инфекции с участием волонтеров.

При участии информационно-телекоммуникационных компаний предоставление гражданам бесплатного доступа к российским интернет-ресурсам, в том числе для получения государственных услуг, дистанционного обучения, дистанционного заказа лекарственных препаратов.

Новые тесты и вакцина

Федеральным научным, медицинским и иным организациям:

Провести работы по созданию новых тест-систем и вакцин от коронавируса.

Дополнительные выплаты

Выделение из федерального бюджета в 2020 году бюджетных ассигнований на осуществление стимулирующих выплат за работу в особых условиях и дополнительную нагрузку.

медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция (COVID-19), а также медицинским работникам, осуществляющим медицинское наблюдение на дому за состоянием здоровья граждан из групп риска;

сотрудникам Роспотребнадзора и подведомственных организаций, задействованным в обследовании и выявлении граждан, инфицированных новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).

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Борьба с инфекцией в регионах

Обеспечить развертывание дополнительных коек.

Создать резерв лекарств, медизделий и медоборудования.

Создание условий для работы персонала медицинских организаций, непосредственно оказывающего медицинскую помощь больным, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция (COVID-19), в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями, а также снабжение этого персонала в полном объеме специальной одеждой и средствами индивидуальной защиты;

Разработка рекомендаций для организаций всех форм собственности об использовании в отношении работников (в первую очередь граждан, имеющих детей дошкольного и школьного возраста) гибких форм занятости, в том числе дистанционных форм, а также о переводе образовательных организаций на дистанционное обучение на период распространения на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Преодоление экономических последствий

Правительству Российской Федерации и органам государственной власти субъектов Российской Федерации совместно с Банком России принять меры по преодолению экономических последствий, вызванных распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации, в том числе меры по обеспечению устойчивости системообразующих и градообразующих предприятий и отраслей, устойчивости и сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации, по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, а также по минимизации указанных последствий для граждан Российской Федерации.

Источник сайт Президента.