Больше троих не собираться, на дачу ездить можно. Ограничения в Москве

Ограничительные меры в Москве, некоторые подробности. Со слов спикера Мосгордумы Шапошникова.
- Специальная база заболевших коронавирусом с фотографиями создана в Москве, их контролируют.
- Компания из трёх человек у подъезда в Москве – это нарушение, штраф 4 тысячи рублей.
- Доехать от дома до дачи москвичам никто мешать не будет.
- Полиция получит право составлять протоколы на нарушителей режима самоизоляции в Москве после соглашения Мэрии и МВД.
Источник телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».