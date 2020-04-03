Клерк.Ру

Больше троих не собираться, на дачу ездить можно. Ограничения в Москве

Ограничительные меры в Москве, некоторые подробности. Со слов спикера Мосгордумы Шапошникова.

  • Специальная база заболевших коронавирусом с фотографиями создана в Москве, их контролируют.
  • Компания из трёх человек у подъезда в Москве – это нарушение, штраф 4 тысячи рублей.
  • Доехать от дома до дачи москвичам никто мешать не будет.
  • Полиция получит право составлять протоколы на нарушителей режима самоизоляции в Москве после соглашения Мэрии и МВД.

Источник телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

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