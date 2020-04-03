В Москве можно ездить на авто только в одиночку

Передвижение на автомобиле в Москве разрешено только по одному. Исключение — совместная самоизоляция.
Об этом сегодня заявил спикер Мосгордумы Алексей Шапошников, пишут «Известия».
Напомним, Мосгордума утвердила штраф в 5 тысяч рублей за нарушение режима самоизоляции «с использованием транспортного средства».
Между тем накануне пояснялось, что эта мера касается пока исключительно тех, кто дал подписку о самоизоляции в связи с тем, что у него положительный анализ на коронавирус. Всех прочих граждан эта статья никак не должна касаться.