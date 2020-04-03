Скидки по налогу на имущество, погашение в рассрочку долгов по ЖКХ. Рекомендации Правительства по поддержке бизнеса

Об этом премьер заявил на совместном заседании президиума Координационного совета и рабочей группы Госсовета по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

«Чтобы учесть также интересы собственников коммерческой недвижимости, которые готовы работать по этой схеме, мы рекомендуем регионам предоставить им скидки по налогу на имущество.

Кроме того, запретим отключать малые и средние предприятия от коммунальных услуг и электроэнергии, даже если они не смогут вовремя за них платить. По такой задолженности штрафы начисляться не будут, а погасить её также можно будет в рассрочку.

Среди других мер поддержки МСП – автоматическое продление действующих разрешительных документов, лицензий. Их конкретный перечень будет дополнительно установлен Правительством. Чтобы обеспечить небольшим предприятиям гарантированный сбыт их продукции, рекомендуем компаниям с государственным участием не сокращать объёмы закупок у малого и среднего бизнеса (там есть норматив, как вы знаете). А также строго соблюдать сроки оплаты. Они не должны превышать 15 дней».