Мусор в подъездах и из окна. Боятся, или просто лень донести до бака?

Люди выкидывают мусор из окон, хотя правительство обещает операторам по вывозу мусора компенсировать падение прибыли.

В период карантина возникают как страхи лишний раз выйти на улицу, так и недобросовестное использование таких страхов.

Вот например, мусор выносить из квартир никто не запрещает. Но это не значит, что нести его нужно до ближайшей лестничной площадки.

Как вот на этом фото:

Кстати, ремонты сейчас, похоже, затеяли каждый третий, не считая каждого второго. Судя по постоянным доставкам стройматериалов. И сверлениям стен.

Ну а кто-то справедливо рассудил, что выходить совсем необязательно. Можно и в окно пакет с мусором швырнуть. А что? Уберут же.

Люди, не становитесь свиньями! Карантин-то пройдет, а вот привыкание к свинскому образу жизни – не факт.

Кстати, за вывоз мусора в период пандемии коронавируса правительство обещает возместить региональным операторам часть недополученной выручки.

Но компании предупреждают о риске падения собираемости платежей с населения с 79 до 41,5% (источник РБК).