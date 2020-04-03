С режимом ЧС поэкспериментируют в одном из поселков Ленинградской области

Власти Ленинградской области выберут населенный пункт для введения в нем локального режима чрезвычайной ситуации, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

В пятницу в ходе совещания с главами муниципальных районов, которое прошло в режиме видеоконференцсвязи Дрозденко заявил, что власти во время такого эксперимента протестируют взаимодействие всех служб и средств, задействованных в системе ЧС.

«В течение выходных дней мы определимся с данным населенным пунктом и нормативными документами в начале недели эту ситуацию введем», — цитирует губернатора «Интерфакс».

Губернатор добавил, что в поселениях, где выявлены заболевшие коронавирусом, необходимо ограничить движение «без дела» жителей и транспорта. «Мы будем тестировать. Возможно введение более жестких карантинных мер на отдельных улицах, в отдельных домах и кварталах», — сказал Дрозденко.