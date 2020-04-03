Людям по 2 МРОТ, бизнесу – освобождение от налогов. Меры поддержки, предлагаемые Партией Роста

Нужны адекватные меры поддержки экономики, сопоставимые с масштабами развитых стран, считают в Партии Роста. Там разработали пакет предложений, который включает в себя меры поддержки граждан и бизнеса.

Поддержка граждан

Для поддержания финансового положения населения и стимулирования спроса должны быть осуществлены прямые выплаты Правительства гражданам России:

Взрослым гражданам с доходом меньше 5 МРОТ в месяц перечислить сумму в размере —2 МРОТ;

Всем детям (0-18 лет) — перечислить сумму в размере одного МРОТ на ребенка.



Сколько средств потребуется

Взрослые с доходами до 5 МРОТ — 56,8 млн. человек, выплаты составят около 1,7 трлн. рублей. Детям (32,8 млн. человек) выплаты составят 492 млрд. руб.

Всего: около 2, 2 трлн. руб.



Источники средств



ФНБ составляет 8,25 трлн. руб., их копили на чёрный день — чёрный день настал.

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Есть резервы ЦБ — около 34,6 трлн. руб.



ЦБ может прокредитовать Правительство — купить ОФЗ на необходимую сумму, а Правительство осуществит эти платежи населению.

Меры по поддержке бизнеса: стимулирование спроса

разрешить семьям, имеющим право на материнский капитал, получить до 50% суммы денежными средствами;

во избежание увольнений на предприятиях, разрешить отправлять сотрудников в бессрочный отпуск с выплатой пособия в размере не менее одного МРОТ в месяц;

при условии сохранения предприятием рабочих мест, разрешить уплачивать страховые платежи в социальные фонды в размере 15% до января 2022 года;

предоставить отсрочку по ипотечным, потребительским кредитам, оплате ЖКХ — до 1 января 2021. ЦБ отменить резервирование по этим, а также всем иным видам коммерческих кредитов, выданных коммерческими банками, которые установили отсрочку по ежемесячным платежам и сохранили процентные ставки по реструктуризируемым кредитам.

Меры по поддержке бизнеса: налоги

полное освобождение от налогов для предприятий МСП на специальных режимах налогообложения как минимум на три года;

налоговая амнистия для МСП. Установить, что налоговые санкции за совершение налоговых правонарушений, совершенных в период до 1 апреля 2020, не применяются, уголовное или административное производство по таким нарушениям не осуществляется.

Для предприятий на ОСНО, ведущих деятельность в отраслях в наибольшей степени пострадавших, в результате распространения новой коронавирусной инфекции, или входящих в список системообразующих предприятий, предусмотреть оплату по всем видам налогов (включая НДС) не по квартально, а по результатам налогового периода 2020 года, то есть в первом квартале 2021 года с возможной реструктуризацией.

Меры по поддержке бизнеса: ликвидность

Коммерческим банкам запретить требовать досрочного погашения кредитов или реализации залогов как следствие несоблюдения заёмщиками условий, ковенант, марджинколов, предусмотренных такими кредитами, возникшими в результате, изменения экономической ситуации вследствие распространения новой коронавирусной инфекции.

Предложить коммерческим банкам предоставить льготный период (grace period) на период 12 месяцев, по выданным предприятиям коммерческим кредитам. С целью их стимулирования к проведению такой реструктуризации, ЦБ отменить резервирование по этим, а также всем иным видам коммерческих кредитов, выданных коммерческими банками, при условии сохранения ими процентной ставки. Для справки: на сегодняшний день на корреспондентских счетах в ЦБ находиться 2,6 трлн руб. принадлежащих коммерческим банкам.

ЦБ предоставить дополнительную ликвидность не менее 500 млрд.руб. под рефинансирование кредитов коммерческих банков реальному сектору экономики.

С целью недопущения резкого ухудшения балансов коммерческих банков, ЦБ создать «банк плохих долгов». Выкупать, образовавшиеся в результате кризиса, дефолтные кредиты, с целью их реструктуризации и последующей продажи при нормализации экономической ситуации в стране.

Тарифы монополий

Заморозить действующие энерготарифы на 2020 и 2021 годы.

Предоставить рассрочку по уплате 50% от цены на электроэнергию и газ в апреле-декабре 2020г., сроком на 6 месяцев.

Меры по поддержке бизнеса: проверки и разрешения

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мораторий на все, а не только налоговые проверки, кроме срочных, проводимых в случае угрозы жизни или здоровью граждан;

автоматическое продление для предприятий сертификации, лицензирования и всей другой разрешительной документации;

мораторий до 1 января 2022 года на введение в действие всех принятых, но не начавших действовать до 1 апреля 2020 года нормативных актов.