В Москве определили кто будет штрафовать ИП и юрлиц за нарушение "режима повышенной готовности". Этих органов шесть!

Определены органы исполнительной власти города Москвы, уполномоченные составлять протоколы и налагать штрафы на индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за нарушение режима повышенной готовности. Указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
На своем сайте мэр Москвы пояснил, что контролировать соблюдение режима повышенной готовности по своей подведомственности будут следующие структуры:
- Объединение административно-технических инспекций;
- Департамент торговли и услуг;
- Префектуры административных округов и управы районов;
- Департамент образования и науки;
- Московская административная дорожная инспекция;
- Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости.
Запрет на работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, предприятий общественного питания
Режим повышенной готовности предполагает временное закрытие ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров и предприятий общественного питания. Разрешается обслуживание на вынос или доставка заказов на дом.
За нарушение индивидуальным предпринимателям грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей. Юридическим лицам в придется заплатить от 100 до 300 тысяч рублей. Если был причинен вред здоровью или имуществу человека, то для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц штраф составит от 500 тысяч до одного миллиона рублей или же приостановление деятельности сроком до 90 дней.