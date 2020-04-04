В Москве определили кто будет штрафовать ИП и юрлиц за нарушение "режима повышенной готовности". Этих органов шесть!

MaxC 100-рублевые секции повод для зависти? Или он реально думал, что среди бела дня он всю ограду акк... Фейк-экономика. Что происходит с бизнесом в стране и кто на кого работает

MaxC Если днем во дворе людей от воровства ничего не останавливает, когда толком еще никого не уволили... Фейк-экономика. Что происходит с бизнесом в стране и кто на кого работает

Server56 Автор придерживается мнения,что бухгалтерский и налоговый учет необходимо максимально сближать. Р... Новое ПБУ 5/2019. И сразу вопросы

MaxC Вы что, правда не знали про деградацию?Ну, как бы с точки зрения людей made in USSR?Так-то деград... Продление режима нерабочих дней до 30 апреля с сохранением заработной платы

Старый ворчун А по мне - не впечатляет.Разве что пассаж про "миллионы выделены, но они не дошли" - так это не н... Продление режима нерабочих дней до 30 апреля с сохранением заработной платы

MaxC Там все по цепочке идет. Кто-то готов продать билет, например, с Фиджи до Токио, но при этом треб... Продление режима нерабочих дней до 30 апреля с сохранением заработной платы

Старый ворчун И чему она может помочь и вообще на кой хрен она нужна? Как, впрочем, и вся остальная бухотчетнос... Фейк-экономика. Что происходит с бизнесом в стране и кто на кого работает

Бабловед Патетично, эмоционально, но по сути звучит примерно как речь дворника про то как он героически по... Продление режима нерабочих дней до 30 апреля с сохранением заработной платы