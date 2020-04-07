Когда правопреемники должны применять новую норму по восстановлению НДС при реорганизации

С 01.01.2020 вступил в действие пункт 3.1 ст. 170 НК, которым установлена обязанность правопреемника реорганизованной организации по восстановлению НДС, принятых такой организации к вычету.

Минфин в письме № 03-07-11/14211 от 27.02.2020 пояснил, что эта норма применяется правопреемником, госрегистрация которого в качестве юрлица осуществлена после 1 января 2020 года.

Дело в том, что пунктом 4 статьи 57 ГК установлено, что юрлицо считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента госрегистрации юрлиц, создаваемых в результате реорганизации, а при реорганизации юрлица в форме присоединения к нему другого юрлица первое из них считается реорганизованным с момента внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединенного юрлица.