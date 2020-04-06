Бизнес просит компенсировать из бюджета зарплату сотрудников за нерабочие дни

Режим «нерабочих дней с сохранением зарплаты» может привести к тому, что тысячи предприятий станут банкротами, предприниматели останутся без бизнеса, а сотрудники — без работы и средств к существованию.

Такая невеселая картина будущего описана в открытом обращении, адресованном главе кабмина Михаилу Мишустину, председателю Госдумы Володину, и главам субъектов РФ.

Петиция размещена на сайте Change.org. Ее составители, региональные предприниматели, выдвигают следующие требования: