Клерк.Ру

Бизнес просит компенсировать из бюджета зарплату сотрудников за нерабочие дни

Режим «нерабочих дней с сохранением зарплаты» может привести к тому, что тысячи предприятий станут банкротами, предприниматели останутся без бизнеса, а сотрудники — без работы и средств к существованию.

Такая невеселая картина будущего описана в открытом обращении, адресованном главе кабмина Михаилу Мишустину, председателю Госдумы Володину, и главам субъектов РФ.

Петиция размещена на сайте Change.org. Ее составители, региональные предприниматели, выдвигают следующие требования:

1. Компенсировать зарплату сотрудникам компаний в полном объеме за «нерабочие дни», установленные решениями органов власти РФ и субъекта РФ.

2. Ввести «налоговые каникулы» (полное освобождение от уплаты) на 2020 год по имущественным налогам, транспортному налогу, налогу на прибыль, налогам по УСН, ЕНВД, НДФЛ.

3. Объявить «кредитные каникулы» — отсрочку выплат по основному долгу и процентам по кредиту на срок до 01.01.2021 г.

 

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