Силуанов: «тучные времена прошли». Простите, а они были?

Тучные времена в российской экономике прошли, наступает этап «новой реальности» из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил министр финансов Силуанов.

Министр считает, что пора более эффективно распоряжаться ресурсами, и правительство к этому готово.

При этом, накоплен достаточный запас золотовалютных резервов, чтобы отреагировать на любые изменения в экономике (по материалам РГ).

По данным Центробанка, по состоянию на март 2020 года, золотовалютные резервы РФ составляли 551,2 миллиарда долларов.

Интересно, а то, что с 2014 года, по сути, был кризис, это тоже считается «тучными временами»? Что же тогда будет антиподом таких времен?