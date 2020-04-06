Собственникам жилья хотят временно запретить выселять квартирантов

Запретить собственникам жилья разрывать договоры с нанимателями в период самоизоляции — с таким предложением выступил депутат Госдумы Евгений Фёдоров.

Свою идею он озвучил в письме, направленном в адрес главы кабмина Михаила Мишустина, передает RT.

Депутат отметил, что в условиях борьбы с распространением коронавируса в России арендаторы жилья могут быть вынуждены нарушать режим самоизоляции из-за разрыва договора найма или завершения его действия в период самоизоляции.

«Одновременно считаю целесообразным обязать собственников продлевать договоры, срок которых истекает в период режима самоизоляции, с нанимателями жилья до конца действия режима самоизоляции без изменения финансовых условий», — говорится в письме.

Между тем многие снимают жилье без оформления договора. Депутат придумал решение и для этой категории граждан. Им нужно разрешить перемещение внутри одного населённого пункта или с переездом в другой населённый пункт без применения штрафных санкций при условии поступления в органы власти предварительного сообщения гражданина о необходимости перемещения и адреса нового места жительства.