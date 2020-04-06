Правительство Сингапура отменило повышение НДС. А также выделило по $1,1 тысяч каждому гражданину

Правительство Сингапура отменило повышение НДС, оставив его на уровне 7%. И выделили по 1100 долларов на каждого жителя.

Также ряд отраслей экономики получает преференции.

Так, «аэропорту Чанги предоставляется 15-процентная скидка на налог на недвижимость, гостиницам – 30-процентная», – заявил вице-премьер, министр финансов Хэн Сви Кит (источник ТАСС).

Правительство Сингапура также выделило 6,5 миллиардов сингапурских долларов (примерно 4,5 миллирдов долларов США) для социально-экономической поддержки населения в связи с угрозой распространения эпидемии.

«Примерно 4 млрд сингапурских долларов ($2,8 млрд) будет направлено предприятиям для сохранения рабочих мест, обеспечения тех областей, которые напрямую несут убытки от нового вируса», – сказал Хэн Сви Кит.

Кроме того, «около 1,6 млрд сингапурских долларов ($1,1 млрд) предназначены на социальную программу выплаты гражданам Сингапура, еще 800 млн сингапурских долларов ($574 млн) – непосредственно на борьбу с коронавирусом», – пояснил вице-премьер.

В России на борьбу с коронавирусом выделили 300 миллиардов рублей, еще 1,4 трлн зарезервировали. В долларах США это 3,9 миллиарда и 18,3 миллиарда соответственно.