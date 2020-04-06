954 случая заражения за последние сутки

За последние сутки в России подтверждено 954 новых случая коронавируса в 49 регионах, зафиксировано два летальных исхода.
Впервые диагноз поставлен в Республике Карелия. За сутки по России полностью выздоровел 51 человек.
- Москва – 591
- Московская область – 82
- Санкт–Петербург – 35
- Республика Коми – 31
- Республика Татарстан – 16
- Краснодарский край – 11
- Ивановская область – 10
- Тульская область – 10
- Вологодская область – 10
- Воронежская область – 9
- Ставропольский край – 9
- Республика Марий Эл – 9
- Нижегородская область – 9
- Липецкая область – 8
- Тамбовская область – 8
- Республика Бурятия – 8
- Волгоградская область – 7
- Архангельская область – 6
- Республика Адыгея – 6
- Брянская область – 5
- Рязанская область – 5
- Ленинградская область – 5
- Республика Дагестан – 5
- Пензенская область – 5
- Алтайский край – 5
- Белгородская область – 4
- Свердловская область – 4
- Челябинская область – 4
- Мурманская область – 3
- Республика Северная Осетия – 3
- Красноярский край – 3
- Иркутская область – 3
- Владимирская область – 2
- Тверская область – 2
- Республика Карелия – 2
- Новгородская область – 2
- Чувашская Республика – 2
- Оренбургская область – 2
- Республика Хакасия – 2
- Кемеровская область – 2
- Калужская область – 1
- Костромская область – 1
- Орловская область – 1
- Смоленская область – 1
- Псковская область – 1
- Чеченская Республика – 1
- Республика Мордовия – 1
- Ульяновская область – 1
- Республика Крым – 1
Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 6 343 случая коронавируса в 80 регионах. За весь период зафиксировано 47 летальных исходов, выздоровели 406 человек. Источник: Оперштаб.