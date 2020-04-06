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954 случая заражения за последние сутки

За последние сутки в России подтверждено 954 новых случая коронавируса в 49 регионах, зафиксировано два летальных исхода.

Впервые диагноз поставлен в Республике Карелия. За сутки по России полностью выздоровел 51 человек.

  • Москва – 591
  • Московская область – 82
  • Санкт–Петербург – 35
  • Республика Коми – 31
  • Республика Татарстан – 16
  • Краснодарский край – 11
  • Ивановская область – 10
  • Тульская область – 10
  • Вологодская область – 10
  • Воронежская область – 9
  • Ставропольский край – 9
  • Республика Марий Эл – 9
  • Нижегородская область – 9
  • Липецкая область – 8
  • Тамбовская область – 8
  • Республика Бурятия – 8
  • Волгоградская область – 7
  • Архангельская область – 6
  • Республика Адыгея – 6
  • Брянская область – 5
  • Рязанская область – 5
  • Ленинградская область – 5
  • Республика Дагестан – 5
  • Пензенская область – 5
  • Алтайский край – 5
  • Белгородская область – 4
  • Свердловская область – 4
  • Челябинская область – 4
  • Мурманская область – 3
  • Республика Северная Осетия – 3
  • Красноярский край – 3
  • Иркутская область – 3
  • Владимирская область – 2
  • Тверская область – 2
  • Республика Карелия – 2
  • Новгородская область – 2
  • Чувашская Республика – 2
  • Оренбургская область – 2
  • Республика Хакасия – 2
  • Кемеровская область – 2
  • Калужская область – 1
  • Костромская область – 1
  • Орловская область – 1
  • Смоленская область – 1
  • Псковская область – 1
  • Чеченская Республика – 1
  • Республика Мордовия – 1
  • Ульяновская область – 1
  • Республика Крым – 1

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 6 343 случая коронавируса в 80 регионах. За весь период зафиксировано 47 летальных исходов, выздоровели 406 человек. Источник: Оперштаб.

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