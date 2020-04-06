Второй антикризисный план появится на этой неделе. Но денег бизнесу не дадут

Второй антикризисный пакет будет представлен на этой неделе, но серьезных денежных мер поддержки бизнеса в нем не будет.

Новую помощь получат малый и средний бизнес, остальные компании – только точечные меры поддержки. Об этом «Ведомостям» рассказали федеральные чиновники. Один из них уточнил, что речь идет о косвенных мерах поддержки предпринимателей, а не вливании денег в экономику. Конкретную денежную помощь от государства на выплаты зарплат и покрытие убытков бизнес дождется не раньше мая, а до этого даже освобождение от выплаты налогов маловероятно. По словам одного из собеседников издания, власти считают, что предприниматели прожгут деньги, если начать выплаты сейчас.

Часть чиновников разных министерств выступали за введение более существенных мер поддержки уже сейчас. Например, Минпромторг предлагал поддержать общепит, транспортные компании, производителей непродовольственных товаров и др. О необходимости действовать немедленно в письме премьеру Михаилу Мишустину писал министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

📌 Реклама Отключить

В нем министр предлагал ввести арендные каникулы, освободить бизнес от всех основных налогов, включая НДС, до конца сентября, разрешить работодателям отправлять персонал в вынужденный отпуск на полгода, но платить пособия – до 80% зарплат, в том числе и уволенным сотрудникам. Обороты отраслей уже падают на 50–80%, что приводит к увольнению минимум 20% работников, а административное противодействие увольнениям только ухудшит ситуацию, писал Мантуров.

Пока поддержку получили в основном малый и средний бизнес – снижение страховых взносов с 30 до 15%, отсрочку по всем налогам, кроме НДС, и кредитам на полгода (отсрочки по налогам еще не приняты - прим. ред.). Госкомпании могут рассчитывать на перенос срока выплаты дивидендов, а остальные компании – короткие кредиты для выплаты зарплат, отдельную поддержку получили пострадавшие авиа и туристические компании. Также власти призывали арендодателей отсрочить выплату платежей взамен на отмену налога на имущество.