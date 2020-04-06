Мишустин ввел жесткие правила продажи медицинских масок и перчаток

На сайте Правительства опубликовано постановление № 431 от 3 апреля 2020 года. Оно устанавливает особые правила продажи некоторых медицинских изделий.
Вводятся ограничения на свободное отчуждение следующих товаров:
- респираторы фильтрующие;
- медицинские маски;
- медицинские перчатки;
- марля;
- комплекты медицинские одноразовые из нетканых материалов, стерильные и нестерильные, комплект одежды защитный, комплект индивидуальный медицинский гражданской защиты для оказания первичной медико-санитарной и первой помощи.
Продавать эти товары в розницу могут только организации, имеющие лицензию на осуществление фармацевтической деятельности в части розничной торговли лекарственными препаратами. При этом наценка на эти товары не может превышать 10 копеек.
Оптовую продажу указанных в постановлении товаров могут производить только оператор-координатор или региональные операторы.
Ответственным за обеспечение регионов этими медицинскими изделиями Кабмин назначил ОАО «Корпорация «Росхимзащита» Ростеха. Он же является и оператором-координатором.