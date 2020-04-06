Поход до магазина в период карантина. Испытано на себе

Редакторы «Клерка» тоже люди и тоже ходят в магазин. Чего стоит сходить в магазин в карантинной Москве, поделился шефред нашего новостного отдела Николай Андреев.

Кто бы думал всего пару месяцев назад, что такое обыденное действие, как поход в магазин, станет сюжетом из некой фантастической книги?

Итак, понадобилось тут в магазин сходить, за продуктами. Ну хлеба там, овощей, фруктов, гречки взять и пр. Благо магазинов вокруг много, выбирай, не хочу.

Перед походом тщательно изучается карта «Откуда увозили с коронавирусом». Правда, ее с 1 апреля никто не обновлял, так что данные вполне могут быть ошибочные. Но наш «ареал обитания» пока не затронуло. Хотя, несознанщики бывают везде.

Недавно в шкафу случайно нашли латексные медицинские перчатки. Решили опробовать. Из марлевого бинта и степлера сооружается маска (или, как ее звали на ОБЖ в школе сто лет назад, «ватно-марлевая повязка»). Причем, при подгонке маски в лицу тем же степлером, супруга случайно зажимает часть лица. Весело.

В целом, собраться недолго. Самое веселое будет потом.

Повязка пропитывается водкой, что дарит «восхитительные» пару минут после надевания. Кто не пробовал, попробуйте. Дышать не получается в этом от слова совсем. Но потом спиртовой запах выветривается.

Ура, я вышел. Дурацкие перчатки, не порвать бы ключом. Они вообще обо все норовят порваться. Уж лучше обычные кожаные или, на худой конец, обычные строительно-хозяйственные.

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На улице светит солнышко, радостно чирикают воробушки. Людей мало, кто-то тоже в магазин, кто-то с собакой гуляет. Кто-то даже с ребенком гуляет, что в свете последних событий выглядит очень сомнительно.

Парковка у одного ТЦ пустая от слова совсем:

В магазине кто-то в перчатках и маске, кто-то только в маске. Персонал в масках. Люди друг от друга не шарахаются, но сторонятся.

Вот пакеты с овощами в латексных перчатках завязывать не удобно. В другом супермаркете дают одноразовые полиэтиленовые перчатки, при наклеивании наклейки с весов часть перчатки остается на наклейке. Эти пока держатся.

На кассе могут спросить паспорт, если берется алкоголь. Но маску снимать не просят, так что это, по сути, просто формальность.

В общем-то обойти три магазина, все купить и притащить это домой — это тоже достаточно быстро. Даже если шел со списком, а купил всего сверх списка, поскольку завезли свежих овощей и фруктов.

Перчатка, кстати, при подтягивании лямки рюкзака зажевалась и немного порвалась. В общем, латексные — неудобные.

Маска все норовит сползти с лица, а поправлять ее уже не очень чистыми перчатками (точнее, совсем не чистыми) — не лучшая идея. Приходится наклонять лицо, что и так не самому дружелюбному виду придает некой дикости.

Все, продукты доблестно принесены домой. Вот тут-то начинается самое интересное.

На входе жена начинает опрыскивать из пульверизатора (раньше в нем был кошачий приучатель к лотку) раствором воды с водкой. Опрыскиваюсь весь я, пакеты, рюкзак.

После этого все продукты вынимаются, протираются, моются, раскладываются на газетку и сушатся:

А потом нужно мыться самому.

Уже начинаешь задумываться над шлюзом в квартиру с ультрафиолетовой лампой.

Где-то недавно писали, что россияне на самоизоляции больше всего хотя изучать иностранные языки, IT и психологию. Я хочу на самоизоляции чтобы она побыстрее уже заканчивалась.

Домашние питомцы, наверное, тоже этого хотят: