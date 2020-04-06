За долги по ЖКХ не отключат, медпомощь можно получить по временному полису. Кратко о заседании «противовирусного» совета

Заседание президиума Координационного совета при Правительстве по борьбе с коронавирусом. Кратко в тезисах.

Итак, о чем говорил Мишустин на заседании этого совета.

Оплата жилья и ЖКХ

Субсидии на оплату на оплату жилья и ЖКХ семьям с малым доходом будут продлевать автоматом до 1 октября.

Вводится мораторий на начисление пеней за неоплату коммунальных услуг: газ, электроэнергию, тепло, воду, канализацию, вывоз ТБО (кстати, автору из Мосэнергосбыта продолжают иногда названивать).

Коммунальные услуги за долги отключать не будут.

Не будут начисляться пени и за просрочку взносов за капремонт и платы за жильё до 1 января 2021 года.

Электронные больничные

📌 Реклама Отключить

Воспользовались более 36 тысяч россиян, вернувшихся из-за рубежа. Чаще обращались жители Москвы, МО, Санкт-Петербурга.

Для получения заполняется заявление на сайте ФСС.

Первую выплату гражданин получит всего через 5 рабочих дней нахождения на карантине. А вторую – уже после его окончания, через 14 дней.

Все выплаты производит ФСС, деньги работодателя не используются.

Для граждан старше 65 лет с 6 по 19 апреля Фонд социального страхования выдаст больничные листы по заявке работодателя. Выплаты приходят на карту на седьмой день.

Оказание медицинской помощи

Все, кто нуждается в экстренной и неотложной медицинской помощи, будут её получать. Пациенты с серьёзными заболеваниями, в том числе с онкологией, болезнями сердечно-сосудистой и эндокринной системы, и те, кто сейчас на диализе, продолжат необходимое им лечение.

Вся медпомощь осуществляется по медицинскому полису. Кто не успел оформить, продлевается действие временного свидетельства.

📌 Реклама Отключить

Проведение лабораторных исследований на коронавирус также оплачивается по программе ОМС.

Пристановлены только профилактические мероприятия, такие, как диспансеризация и плановые осмотры.

Регулирование рынка лекарств

Правительство получило полномочия регулировать рынок лекарств. А также, менять сроки регистрации лекарственных препаратов.