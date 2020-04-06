За долги по ЖКХ не отключат, медпомощь можно получить по временному полису. Кратко о заседании «противовирусного» совета

Заседание президиума Координационного совета при Правительстве по борьбе с коронавирусом. Кратко в тезисах.
Итак, о чем говорил Мишустин на заседании этого совета.
Оплата жилья и ЖКХ
- Субсидии на оплату на оплату жилья и ЖКХ семьям с малым доходом будут продлевать автоматом до 1 октября.
- Вводится мораторий на начисление пеней за неоплату коммунальных услуг: газ, электроэнергию, тепло, воду, канализацию, вывоз ТБО (кстати, автору из Мосэнергосбыта продолжают иногда названивать).
- Коммунальные услуги за долги отключать не будут.
- Не будут начисляться пени и за просрочку взносов за капремонт и платы за жильё до 1 января 2021 года.
Электронные больничныеВоспользовались более 36 тысяч россиян, вернувшихся из-за рубежа. Чаще обращались жители Москвы, МО, Санкт-Петербурга.
- Для получения заполняется заявление на сайте ФСС.
- Первую выплату гражданин получит всего через 5 рабочих дней нахождения на карантине. А вторую – уже после его окончания, через 14 дней.
Для граждан старше 65 лет с 6 по 19 апреля Фонд социального страхования выдаст больничные листы по заявке работодателя. Выплаты приходят на карту на седьмой день.
Оказание медицинской помощиВсе, кто нуждается в экстренной и неотложной медицинской помощи, будут её получать. Пациенты с серьёзными заболеваниями, в том числе с онкологией, болезнями сердечно-сосудистой и эндокринной системы, и те, кто сейчас на диализе, продолжат необходимое им лечение.
Вся медпомощь осуществляется по медицинскому полису. Кто не успел оформить, продлевается действие временного свидетельства.
Проведение лабораторных исследований на коронавирус также оплачивается по программе ОМС.
Пристановлены только профилактические мероприятия, такие, как диспансеризация и плановые осмотры.