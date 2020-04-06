Стали известны новые даты ЕГЭ

а по поводу торгового сбора нет понижения ставки? а то суммы не маленькие...
А хоть одна петиция на этом сайте возымела действие? Её учли власти? Я не ёрничаю, действительно ...
Производство - 3 года, продажа - год. Итого: 4 года.Если будете всей семьей этим заниматься, то э...
Перенос сроков отчетности точно для всех? Мы не "особо пострадавшие", нам просто конец... Можно х...
если человек воровал по жизни с друганами из КГБ и ни ухом ни рылом не шарит ни в экономике, ни в...
Ввел госмонополию на СИЗ во время эпидемии.Эффективный менеджер, чё.И пусть только какой-нибудь М...
типа, да, можно не отправлять, вот послабление так послабление....
Немецкий вариант, который немцы моментально обошли.У них нельзя просто так кому либо шить и прода...
Это по 10 млн. в месяц? Где так платят, а?
В том то и дело. Для того чтобы уплатить налог, его надо вычислить, вычисляется она по декларации...
не понятно что нам вообще делать, у нас розница продуктами питания и кафе. Кафе закрыто, розница ...
А Подтверждение ОВЭД тоже в срок.
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/9704633/
я тоже аж офигела когда 47 ОКВЭД не увидела в списке!!! это сама пострадавшая отрасль!!! ...
Проблема в том, что согласно этим кодам по ОКПД2 (см. приложение), там не только медицинские перч...
Препятствий сдать нет, платить нечем
Следующим шагом будет обязание аптек закупать маски в ОАО «Корпорация «Росхимзащита» Ростех...
Надя, вот я как раз то же самое думала. Только для тех, кто на бумаге работает есть логика. Налог...
И я поняла, что так. Где смысл.
если оптовая продажа старых закупок, то наценка не более 10%, если розница, то только в аптеке....
Если нет сильных препятствий , чтобы сдать все в срок, лучше так и сделать. Думаю , что это облег...
Мне так кажется в обязательном перечне товаров для аптек его нет. Не нужен не закупайте. Будут зн...
это в каком списке сувениры? ссылка?
Кому что выплатили? У нас нет никаких выплат не выдумывайте. А надо бы некоторым произвести и эт...
Умные люди, объясните, пожалуйста, что делать ИП на УСН ("не пострадавшая отрасль") с декларацией...
Ага. Причем уплатить за 1 квартал этот же ЕНВД ты должна 6 мая (первый рабочий день). Логика потр...
Пониженные ставки взносов для всех субъектов МСП
Можно адресок, где она покупает?
"продал убыточные активы" и тут же купил их снова - вот в чем причина. да, логика в рассуждения...
Не понимаю: отсрочки для субъектов МиСБ которые пострадали только по списку, остальные субъекты М...
Что значит - продлить на 3 месяца? Т.е. ЕНВД , например, летом будем сдавать сразу за 2 квартала?...
я сегодня по почте отправляла.
Я тоже сегодня кучу РСВ сдала и сегодня же по всем положительные протоколы пришли ...