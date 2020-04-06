Стали известны новые даты ЕГЭ

Вислоухая А хоть одна петиция на этом сайте возымела действие? Её учли власти? Я не ёрничаю, действительно ... Бизнес просит компенсировать из бюджета зарплату сотрудников за нерабочие дни

ДмитрийW если человек воровал по жизни с друганами из КГБ и ни ухом ни рылом не шарит ни в экономике, ни в... Мишустин ввел жесткие правила продажи медицинских масок и перчаток

MaxC Немецкий вариант, который немцы моментально обошли.У них нельзя просто так кому либо шить и прода... Мишустин ввел жесткие правила продажи медицинских масок и перчаток

kotobormot не понятно что нам вообще делать, у нас розница продуктами питания и кафе. Кафе закрыто, розница ... Полный список отраслей экономики, в наибольшей степени пострадавших в результате коронавирусной инфекции

kotobormot я тоже аж офигела когда 47 ОКВЭД не увидела в списке!!! это сама пострадавшая отрасль!!! ... Полный список отраслей экономики, в наибольшей степени пострадавших в результате коронавирусной инфекции

SVG Проблема в том, что согласно этим кодам по ОКПД2 (см. приложение), там не только медицинские перч... Мишустин ввел жесткие правила продажи медицинских масок и перчаток

Лион Следующим шагом будет обязание аптек закупать маски в ОАО «Корпорация «Росхимзащита» Ростех... Мишустин ввел жесткие правила продажи медицинских масок и перчаток

Лион если оптовая продажа старых закупок, то наценка не более 10%, если розница, то только в аптеке.... Мишустин ввел жесткие правила продажи медицинских масок и перчаток

VikaV2193 Мне так кажется в обязательном перечне товаров для аптек его нет. Не нужен не закупайте. Будут зн... Мишустин ввел жесткие правила продажи медицинских масок и перчаток

VikaV2193 Кому что выплатили? У нас нет никаких выплат не выдумывайте. А надо бы некоторым произвести и эт... Подпишите петицию: спасите бизнес и страну

АДИМ "продал убыточные активы" и тут же купил их снова - вот в чем причина. да, логика в рассуждения... Статью 54.1 могут вменять всем. И физлицам тоже!