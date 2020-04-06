Клерк.Ру

Стали известны новые даты ЕГЭ

Сегодня опубликован проект расписания Единого государственного экзамена по всем предметам. Он подготовлен Министерством просвещения РФ и Рособрнадзором.

  • 8 июня (понедельник) — география, литература, информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ);
  • 11 июня (четверг) — русский язык;
  • 15 июня (понедельник) — ЕГЭ по математике базового уровня, ЕГЭ по математике профильного уровня;
  • 18 июня (четверг) — история, физика;
  • 22 июня (понедельник) — обществознание, химия;
  • 25 июня (четверг) — иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский) (за исключением раздела «Говорение»), биология;
  • 26 июня (пятница) — иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский) (раздел «Говорение»);
  • 29 июня (понедельник) — иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский) (раздел «Говорение»)

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