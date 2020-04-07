Альфа-банк перестал выдавать кредиты сотрудникам отраслей, пострадавших от коронавируса

Альфа-банк со 2 апреля приостановил выдачу ипотечных и потребительских кредитов работникам компаний, которые задействованы в отраслях, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса. Соответствующее письмо кредитной организации было разослано клиентам.

«Информируем о том, что с 02.04.2020 не проводится выдача (в том числе по одобренным заявкам) ипотечных кредитов клиентам следующих сфер занятости: — транспорт (перевозка и логистика), в том числе Аэрофлот, РЖД и т. п.- спорт, развлечения, организация мероприятий; — здравоохранение, фитнес и косметология (негосударственные); — образование (негосударственное дополнительное) — туризм, гостиничного и ресторанного бизнеса. Требование по сфере деятельности распространяется также на созаемщиков, участвующих доходом», — цыитирует документ ТАСС.

В письме говорится, что банк стремится защитить клиентов от чрезмерных кредитных рисков. Если клиент из-за экономических трудностей не сможет выплачивать кредит, пострадают обе стороны сделки.