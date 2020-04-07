Парикмахеры рвутся на работу

Разрешить работу салонов красоты — сразу несколько петиций с такой просьбой опубликованы на сайте Change.org. Например, здесь, здесь и здесь.

Представители бьюти-бизнеса из разных регионов отмечают, что в основном в салонах трудятся молодые женщины, среди которых есть матери-одиночки, многодетные. Как им кормить детей, если их лишили доходов?

«Мы, мастера услуг красоты, не просим, чтобы нам выплачивали денежные средства. Мы просим дать возможность работать!», — говорится в петиции.

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Парикмахеры обещают соблюдать все меры безопасности — принимать клиентов только по записи, использовать маски, перчатки, измерять температуру клиентам, соблюдать дистанцию между креслами клиентов в 1,5 метра.

Отмечается, что в салонах красоты используются одноразовые материалы, а многоразовые всегда обрабатываются дезинфицирующими средствами.

Представители отрасли также отмечают, что работающим людям необходимо поддерживать свой внешний вид.

Добавим, что по Интернету ходят мемы по поводу закрытия салонов красоты. Люди шутят, что если парикмахерские будут закрыты до лета, большиснтво блондинок просто исчезнут. Также пишут, что парикмахеры будут первыми, кто быстро выйдет из кризиса.