Импорт дешевого бензина могут запретить

Правительство решило ввести запрет на импорт нефтепродуктов в Россию, чтобы предотвратить поставки дешевого иностранного бензина на внутренний рынок.

В мире все закономерно. Дешевеет нефть – дешевеет и бензин. Но не в России. У нас вне зависимости от стоимости нефти бензин будет стоить столько, сколько необходимо для осуществления поступлений в бюджет.

При этом, чтобы этот бензин покупали, будут запрещать ввоз дешевого бензина из других стран.

С таким предложением выступило Минэнерго и профильный вице-премьер Юрий Борисов его поддержал (источник РБК).