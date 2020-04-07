Утвердили список сайтов с бесплатным доступом. РЕН-ТВ там есть, а «Клерка» нет. Бухгалтерских сайтов нет вообще

Минкомсвязи опубликовало список социально значимых интернет-ресурсов, за доступ к которым трафик не тарифицируется. В список вошел 391 сайт.
Ресурсы разделены на 19 групп. Это:
- Социальные сети и сообщества,
- Электронная почта,
- Мессенджеры и облачные хранилища файлов (кстати, зачем-то включили древний клиент ICQ).
- Погода,
- Поисковики,
- Онлайн-медиа и новостные агрегаторы,
- Авто,
- Культура, искусство и литература,
- Образование и обучение,
- Здоровье,
- Наука,
- Спорт,
- Госорганы и сервисы,
- Справочные системы,
- Работа и карьера,
- Финансы (сайты некоторых банков, не всех),
- Агрегаторы и маркетплейсы,
- Социальные и волонтерские сервисы,
- Доставка и Карты, транспорт.
Полный список мы прикрепили к этой новости.
Включены такие телеканалы, как ТНТ или РЕН-ТВ. Среди новостных сайтов ТАСС, Коммерсантъ (но нет Ведомостей). Даже СМИ2 есть.
Угадайте, кого там нет? Правильно, там нет «Клерка». И вообще нет ни одного бухгалтерского сайта. Наверное, они не являются социально значимыми.
Ну мы же с вами знаем, что это не так, верно?