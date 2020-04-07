Клерк.Ру

Утвердили список сайтов с бесплатным доступом. РЕН-ТВ там есть, а «Клерка» нет. Бухгалтерских сайтов нет вообще

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Минкомсвязи опубликовало список социально значимых интернет-ресурсов, за доступ к которым трафик не тарифицируется. В список вошел 391 сайт.

Ресурсы разделены на 19 групп. Это:

  1. Социальные сети и сообщества,
  2. Электронная почта, 
  3. Мессенджеры и облачные хранилища файлов (кстати, зачем-то включили древний клиент ICQ).
  4. Погода,
  5. Поисковики,
  6. Онлайн-медиа и новостные агрегаторы,
  7. Авто,
  8. Культура, искусство и литература,
  9. Образование и обучение,
  10. Здоровье,
  11. Наука,
  12. Спорт,
  13. Госорганы и сервисы,
  14. Справочные системы,
  15. Работа и карьера,
  16. Финансы (сайты некоторых банков, не всех),
  17. Агрегаторы и маркетплейсы,
  18. Социальные и волонтерские сервисы,
  19. Доставка и Карты, транспорт.

Полный список мы прикрепили к этой новости.

Включены такие телеканалы, как ТНТ или РЕН-ТВ. Среди новостных сайтов ТАСС, Коммерсантъ (но нет Ведомостей). Даже СМИ2 есть.

Угадайте, кого там нет? Правильно, там нет «Клерка». И вообще нет ни одного бухгалтерского сайта. Наверное, они не являются социально значимыми.

Ну мы же с вами знаем, что это не так, верно?

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