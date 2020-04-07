Утвердили список сайтов с бесплатным доступом. РЕН-ТВ там есть, а «Клерка» нет. Бухгалтерских сайтов нет вообще

Минкомсвязи опубликовало список социально значимых интернет-ресурсов, за доступ к которым трафик не тарифицируется. В список вошел 391 сайт.

Ресурсы разделены на 19 групп. Это:

Социальные сети и сообщества, Электронная почта, Мессенджеры и облачные хранилища файлов (кстати, зачем-то включили древний клиент ICQ). Погода, Поисковики, Онлайн-медиа и новостные агрегаторы, Авто, Культура, искусство и литература, Образование и обучение, Здоровье, Наука, Спорт, Госорганы и сервисы, Справочные системы, Работа и карьера, Финансы (сайты некоторых банков, не всех), Агрегаторы и маркетплейсы, Социальные и волонтерские сервисы, Доставка и Карты, транспорт.

Полный список мы прикрепили к этой новости.

Включены такие телеканалы, как ТНТ или РЕН-ТВ. Среди новостных сайтов ТАСС, Коммерсантъ (но нет Ведомостей). Даже СМИ2 есть.

Угадайте, кого там нет? Правильно, там нет «Клерка». И вообще нет ни одного бухгалтерского сайта. Наверное, они не являются социально значимыми.

Ну мы же с вами знаем, что это не так, верно?