Граждане стали чаще объявлять себя банкротами

За январь-март 2020 года суды приняли свыше 22,3 тысячи решений о признании граждан банкротами. Это на 68% больше, чем за аналогичный период прошлого года, пишет «Российская газета» со ссылкой на данные Федресурса.

Большую часть процедур инициируют сами должники.

Традиционно лидирует по абсолютному числу банкротств московский регион. В топ-10 по количеству банкротств также входят Башкортостан, Самарская область, Санкт-Петербург, Свердловская, Ростовская, Саратовская, Волгоградская области.

Ускорился рост количества сообщений кредиторов о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве ИП. Он составил 28% в первом квартале 2020 года к такому же периоду прошлого года (до 540 с 422).

«Текущая тенденция — следствие наработки технологий и практики, а также распространения информации о возможностях процедуры», — отмечает руководитель проекта «Федресурс» Алексей Юхнин. По его мнению, последствия кризиса в виде неизбежного ускорения роста числа банкротств, особенно в случае упрощения процедуры, проявятся не ранее чем через год.