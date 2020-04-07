ЕГЭ отменять не будут. Зато репетиторы без работы не останутся

Министр Просвещения сказал, что в этом году ЕГЭ отменять не будут. Времени подготовиться хватит.

«Экзамены – это не то, что нужно отменить, и от чего нужно отказаться. Допустим, мы отменим ЕГЭ. Как вы будете поступать в ВУЗы? Все будут поступать в МГУ? Многие из вас хорошо учились и определились с тем, какую профессию получить. Чтобы понять, насколько вы готовы к этому, проводятся экзамены», – пояснил Сергей Кравцов (источник РГ).

По словам министра, «экзамен отодвинули на две недели, вреся подготовиться будет».

Ну а что, зато у репетиторов работы точно будет в избытке. С учетом того, что в этом году с обучением проблемы практически у всех.