Бизнес просит Правительство вернуть 30 % взносов на НСиПЗ

30% от суммы уплаченных взносов по страхованию от несчастных случаев предлагают вернуть бизнесу.
Такое предложение озвучено в совместном письме, которое в адрес премьер-министра Михаила Мишустина направили Торгово-промышленная палата, «Опора России», «Деловая Россия», и Российский союз промышленников и предпринимателей.
Предприниматели в письме заявили, что ежемесячные расходы крупных компаний на борьбу с распространением коронавируса достигают несколько десятков миллионов рублей, передает ИА ТАСС.