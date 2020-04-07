Готовят новый пакет мер для поддержки бизнеса. Но пока не говорят, какой

Правительство России готовит новый пакет мер по поддержке населения и бизнеса в ситуации, вызванной распространением коронавируса.

«Сейчас в правительстве идет работа над следующим пакетом мер по преодолению последствий распространения коронавируса. Они охватывают широкий круг решений, включая вопросы поддержки населения и предпринимателей. Мы в постоянном контакте с президентом» – сказал Мишустин.

Также премьер поблагодарил депутатов за работу с предыдущим пакетом поддержки бизнеса и выразил надежду, что дальнейшее сотрудничество будет таким же плодотворным.