Работающие предприятия должны потратиться на маски и антисептики

Минпромторг РФ призвал регионы во время нерабочих дней в апреле обеспечить бесперебойную работу промпредприятий, организаций торговли и сферы услуг, следует из письма губернаторам регионов, направленного главой Минпромторга РФ Денисом Мантуровым, с копией документа ознакомились РИА Новости.

Министерство заявило, что работодатели обязаны обеспечить безусловное соблюдение на предприятиях промышленности, организациях торговли и сферы услуг всех требований и рекомендаций по предотвращению распространения коронавируса.

В числе таких мероприятий — обеспечение всех работников необходимыми средствами личной гигиены, средствами индивидуальной защиты. При возможности — обеспечение необходимого безопасного расстояния между работниками (не менее 1,5 метров), организация проведения не менее одного раза в сутки качественной уборки с проведением дезинфекции часто используемых предметов и мест общего пользования.

Также, не рекомендуется допускать к работе сотрудников с признаками респираторного заболевания и следует обеспечить измерение температуры тела работников на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой, следует из письма.