Многие предприятия Подмосковья приступят к работе

В Московской области расширен список предприятий, которые могут работать.

Как сообщают региональные власти, при соблюдении санитарных норм и правил в целях недопущения распространения коронавируса, возобновить деятельность могут дома быта, шиномонтажи, автомойки, салоны красоты, имеющие медицинские лицензии, промышленные предприятия (независимо от сферы производства).

Кроме того, работы можно вести на объектах капитального, в том числе и жилищного строительства.

При этом локальным актом организации нужно принять решение о продолжении работы и соблюдении санитарных требований к организации работы в период режима повышенной готовности, проинформировать всех сотрудников о принятом решении и довести до них инструкции. На портале Госуслуг Московской области необходимо разместить сведения о количестве сотрудников с указанием режима работы.

Закрытыми остаются кафе, бары, рестораны, закусочные, однако вести продажу с помощью курьерской службы им разрешается, кофе «на вынос» тоже продавать можно.

Запрещена работа спа-салонов, массажных кабинетов, соляриев, саун и иных объектов с подобными услугами, магазинов розничной торговли (кроме продуктовых, товаров первой необходимости или доставки), пунктов приема лома цветных металлов у физлиц, организаций, оказывающих услуги культурных, зрелищных, спортивных и физкультурных мероприятий, предусматривающих присутствие граждан.